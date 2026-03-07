Uzun yıllar Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri olarak görev yapan Halil İbrahim Güray’a yeni görev verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Güray, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına resmen atandı.

Güray, atama sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Tensipleri için şahsımı bu onurlu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, güvenleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a ve destekleri için Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Şimşek’e saygı ve şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

“İLLERİMİZİN KALKINMASI, İNSANIMIZIN REFAHININ ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Görevini, 15 ili kapsayan geniş bir coğrafyada sürdüreceğini vurgulayan Güray, açıklamasının devamında, “17 yıl önce Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda dört ilimizle başlayan kalkınma yolculuğumuza, bundan sonraki süreçte Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı olarak Hakkari’den Sivas’a uzanan 15 ilimizi kapsayan geniş bir coğrafyada devam edeceğiz inşallah. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bölgesel kalkınma vizyonu doğrultusunda; illerimizin kalkınması, insanımızın refahının artırılması ve bölgemizin potansiyelinin harekete geçirilmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Rabbim bizleri mahcup etmesin.” ifadelerini kullandı.