Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van’da kurumsallaşmış özel istihdam ofislerinin yetersiz olduğunu dile getirerek, özellikle genç işsizliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van’da hizmet sektöründe yüzde 41,7, tarımda yüzde 34,4, imalat ve sanayide yüzde 23,5 oranında istihdam bulunduğunu belirten Takva, genç nüfusun işgücüne katılımını artıracak önlemlere ihtiyaç olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’de özel istihdam kurumları oluştu ama ne yazık ki bunlar Van’da yeterince kurumsallaşamadı. Şehrimizde hala yetkin bir özel istihdam ofisi yok. TÜİK verilerine göre işsizlik oranımız yüzde 19.1 ama reel piyasa araştırmalarımıza göre genç işsizlik yüzde 30 civarında. Bu rakam iş dünyası üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Genç nüfusumuz çalışmaya hazır, istihdam edilmeleri için ciddi tedbirler alınması gerekiyor.

Karar vericilerin daha marjinal ve etkin çözümler geliştirmesi şart. 2024 yılı itibariyle Van’daki istihdam dağılımına baktığımızda hizmet sektöründe yüzde 41.7, tarımda yüzde 34.4, imalat ve sanayide yüzde 23.5. Ancak genç işsizliğin yüksekliği, eğitim ortalamasının düşük olması kentimizde ciddi bir problem.”

“ÖZEL SEKTÖRÜN DAHA ETKİN OLMASINI SAĞLAYACAK UYGULAMALARA İHTİYACIMIZ VAR”

Son yıllarda Van’da tekstil sektöründe 9 bin, çağrı merkezlerinde 10 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Takva, bu sayının genç işsizliği azaltmak için yeterli olmadığını vurguladı.

Takva, “Beyaz yakalı istihdam konusunda zafiyetimiz var, niteliksiz iş gücünün piyasaya katılımı için marjinal eğilimlere ihtiyaç var. Son yıllarda Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle tekstilde yaklaşık 40 büyük işletmede 9 bin kişi, çağrı merkezlerinde lisans ve ön lisans mezunu 10 bin kişi istihdam edildi ama bunlar yeterli değil. Geçici kamu istihdam programları, örneğin 3 bin 640 kadro, sürdürülebilir değil; özel sektörün daha etkin olmasını sağlayacak uygulamalara ihtiyacımız var. Organize sanayi bölgeleri ve Teknokent gibi kümelenmiş iş alanlarımız var ama işsizlik sorununu çözmek için daha fazlasına ihtiyaç var. Van’da işsiz sayısı ülke ortalamasının neredeyse iki katı ve reel rakamlarla genç işsizliği yüzde 30 civarında. Kentimizin genç nüfusu yoğun ve eğitim ortalaması düşük; iş gücü piyasasına bu enerjiyi hızlı bir şekilde dahil etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Takva, konu hakkında son olarak şu değerlendirmelerde bulundu;

“Mavi yakalı ve niteliksiz iş gücünün istihdamına yönelik politikalar acilen hayata geçirilmelidir. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm girişimlere hazırız, çözüm için projeler geliştiriyoruz, iş gücü piyasasında dengenin sağlanması ve gençlerin istihdam edilmesi konusunda üst düzey karar vericilerle iş birliği yapmaya devam edeceğiz.”

TSO olarak tüm projelere hazır olduklarını ifade eden Takva, gençlerin istihdamı ve iş gücü piyasasında dengenin sağlanması için üst düzey karar vericilerle iş birliğinin süreceğini açıkladı.