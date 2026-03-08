Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Gece başlayan kar yağışı gün içinde saatlerinde aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı şehir merkezinde 10-15 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde yarım metreyi buldu. Gün için yağan kardan dolayı vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizlerken aynı zamanda kar yağışından dolayı araçların üzerinde biriken karları temizlediler.

Tatili fırsat bilen çocuklar ise kar yağışını eğlenceye çevirdi. Karın yağmasını fırsat bilen çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yapıp gönüllerince doyasıya eğlendi.