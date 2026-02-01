Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Van için önemli fırsatlar sunuyor. Hem il bazlı yatırım konuları hem de Van’ın 6. Bölge kapsamında yer alması, desteklerin kapsamını ve cazibesini ciddi ölçüde artırıyor.

Van’da desteklenecek yatırım alanları

Resmî Gazete’de yayımlanan listeye göre Van’da teşvik kapsamına alınan başlıca yatırımlar:

Asgari 100 yataklı özel hastane yatırımı

Asgari 20 dekar entegre jeotermal sera tesisi

(paketleme, işleme, kurutma süreçleri dâhil)

Asgari 500 baş küçükbaş/büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve/veya entegre katma değerli üretim

Van Gölü çevresinde dört yıldız ve üzeri konaklama kompleksi ve/veya alternatif turizm yatırımları

(dalış merkezi, aquapark, kongre alanları, kamp–karavan altyapıları, binicilik tesisleri vb.)

6. Bölge olmanın getirdiği güçlü destekler

Paylaşılan görsele göre Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında yatırımcılara sağlanan destekler dikkat çekiyor. Van’ın 6. Bölge’de yer alması nedeniyle destek süresi ve oranları üst seviyede uygulanacak:

Finansman Desteği:

Yatırım tutarının %15’i ve 301 milyon TL’ye kadar nakdi destek

veya yatırım tutarının %20’si ve 301 milyon TL’ye kadar kredi faiz/finansman desteği

Vergi İndirimi: %50 Yatırıma Katkı Oranı

KDV İstisnası

Yatırım Yeri Tahsisi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

6. Bölge illerinde 12 yıl

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği:

6. Bölge illerinde uygulanacak

Program; bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel istihdamın artırılması, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması ve illerin rekabet gücünün yükseltilmesini amaçlıyor. Uygulama süreci, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütülecek. Van'daki süreci ise Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yürütecek.

Van en avantajlı il konumunda

Van, bu programda yalnızca “listeye giren” bir il değil; en avantajlı illerden biri. 6. Bölge teşvikleri sayesinde özellikle sağlık, tarım-hayvancılık ve turizm yatırımları için maliyetler ciddi biçimde düşüyor. Doğru yatırımcı ve hızlı bürokrasiyle bu destekler sahaya yansırsa, Van ekonomisi için uzun süredir beklenen sıçrama kapısı aralanabilir.