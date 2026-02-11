Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı verilere göre Türkiye nüfusu, 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi.

Bu rakamla beraber birçok araştırmaya dayalı veri de ortaya serildi.

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı, geçen yıl 5 milyon 523 bin 321 milyonu aştı.

Tek kişilik hane halkı sayısı, son 10 yılda yüzde 66,5 artış kaydetti

EN ÇOK YANLIZ İSTANBUL'DA

Yalnız yaşayanlar, 981 bin 614 ile en çok İstanbul’da, 6 bin 128 ile en az Bayburt'ta ikamet etti.

Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı 2025'te 5,5 milyonu geçerken yalnız yaşayanların başı çektiği il, 981 bin 614 kişiyle İstanbul oldu.

"HANE HALKI" SAYISI, GEÇEN YIL İTİBARIYLA 26 MİLYON 977 BİN 795

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 977 bin 795 olarak belirlendi.

Yalnız yaşayanlardaki artış, koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkati çekici boyutlara ulaştı.

YALNIZLAR BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞIYOR

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 981 bin 614'ü İstanbul'da, 400 bin 484'ü Ankara'da, 375 bin 380'i İzmir'de, 206 bin 905'i Antalya'da ve 192 bin 914'ü Bursa'da ikamet etti.

Bursa'yı ise 126 bin 624 ile Adana, 124 bin 682 ile Mersin, 123 bin 952 ile Konya, 123 bin 471 ile Balıkesir ve 112 bin 599 ile Kocaeli izledi.

Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı, 2 milyon 768 bin 625 olurken bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı.

İL İL YALNIZ YAŞAYANLAR

1- İstanbul: 981 bin 614

2- Ankara: 400 bin 484

3- İzmir: 375 bin 380

4- Antalya: 206 bin 905

5- Bursa: 192 bin 914

6- Adana: 126 bin 624

7- Mersin: 124 bin 682

8- Konya: 123 bin 952

9- Balıkesir: 123 bin 471

10 - Kocaeli: 112 bin 599

EN AZ YALNIZ YAŞANAN İLLER

Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 6 bin 128 ile Bayburt, 7 bin 157 ile Ardahan ve 8 bin 274 ile Hakkari oldu.