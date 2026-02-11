AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,14 artarak 61 bin 55, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,56 artarak 14 bin 307 oldu.

Pazarın yüzde 83,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 32 bin 428'lik satışla yüzde 53,1, B segmenti otomobiller ise 18 bin 589'luk satışla yüzde 30,4 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 60,3 pay ve 36 bin 786 satışla SUV modeller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12 bin 966 satışla sedan, yüzde 18,3 pay ve 11 bin 152 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışlarının payı 26 bin 671 ile yüzde 43,7 olurken hibrit otomobil satışları 18 bin 774 ile yüzde 30,7, elektrikli otomobil satışları 11 bin 304 ile yüzde 18,5, dizel otomobil satışları 4 bin 203 ile yüzde 6,9 ve otogazlı otomobil satışları 103 ile yüzde 0,2 pay aldı.

Ocak ayında en çok Renault Clio satıldı

Bu yılın ocak ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmedi. Renault Clio geçen ay 4 bin 556 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu.

İkinci sırada 3 bin 200 ile Toyota C-HR (hibrit) yer alırken üçüncü sırada 2 bin 351 ile Toyota Corolla bulundu.

Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 2 bin 199 ile Volkswagen Tiguan (hibrit) olurken Hyundai i20 ise 2 bin 130 ile beşinci, Renault Megane sedan 1963 satışla altıncı sırada konumlandı.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında listedeki elektrikli ve hibrit araçların sayısındaki azalış dikkati çekti. Bu dönemde listede elektrikli araç bulunmazken 4 hibrit otomobil yer aldı.

ODMD verilerine göre, 2026'nın ocak ayında en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:

RENAULT Clio Clio HB 4.556

TOYOTA C-HR C-HR (hibrit) 3.200

TOYOTA Corolla Corolla 2.351

VOLKSWAGEN TIGUAN TIGUAN (hibrit) 2.199

HYUNDAI i20 i20 2.130

RENAULT Megane Megane Sedan 1.963

CHERY TIGGO 8 TIGGO 8 1.802

NISSAN Qashqai Qashqai (hibrit) 1.769

TOYOTA Corolla Corolla (hibrit) 1.424

FIAT Egea Egea Cross 1.420