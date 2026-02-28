Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van’da bir dizi programa katılmak üzere bugün kente geliyor. Öğle saatlerinde Van’a ulaşması beklenen Bakan Göktaş, ilk olarak Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirecek.

Program kapsamında Bakan Göktaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Van İl Başkanlığı’nı da ziyaret edecek ve partililerle bir araya gelecek. Ardından Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla buluşacak.

Gençlik Kolları programına katılacak

Akşam bölümünde ise program, AK Parti Gençlik Kolları’nın organizasyonu çerçevesinde devam edecek. Bakan Göktaş, gençlik kolları üyeleriyle birlikte “İftara 5 Kala” etkinliğine katılacak ve vatandaşlara iftarlık dağıtımında yer alacak.

Daha sonra Uygulama Oteli’nde düzenlenecek Büyük Aile İftar Programı’na iştirak edecek olan Bakan Göktaş, iftar sonrası yine AK Parti Gençlik Kolları ile birlikte Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi’ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir araya gelecek olan Göktaş, hediye dağıtımı gerçekleştirecek.

Bakan Göktaş’ın Van’daki temaslarını akşam saatlerinde tamamlayarak Ankara’ya hareket etmesi bekleniyor.