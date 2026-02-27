Van’da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor. Van’da dün etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinden itibaren elektrik kesintileri başladı. Merkez mahallelerin bir kısmında yaşanan kesintiler uzun süre devam etti.

Sabah saatlerinde bazı mahallelere enerji verilirken, bazı mahallelere ise saat 10.00 civarında merkez yeniden elektrik verildi. Ancak öğle saatlerinde enerji yeniden kesildi. Cuma namazına denk gelen kesinti nedeniyle bazı camilere giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Namaz esnasında bazı vatandaşların cep telefonlarının el fenerini açarak ibadetlerini yapmak zorunda kaldığı görüldü.

ESNAF JENERATÖRE YÖNELDİ

Sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle birçok esnaf jeneratör kullanmaya başladı. Günümüz teknoloji çağında yaşanan bu kesintiler hem iş kayıplarına neden oluyor hem de kentte jeneratör sesleri nedeniyle gürültü ve görüntü kirliliği oluşturuyor. Daha önce de sık sık yaşanan kesintilerin vatandaşları mağdur ettiği ve tepkilerin artmasına neden olduğu biliniyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRDI

Dün gece başlayan kesintiler, soğukların etkili olduğu saatlere denk geldi. Uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle doğalgaz kombilerinin devre dışı kalması, evlerin soğumasına neden oldu. Kent merkezinde doğalgaz kullanımının yaygın olması nedeniyle elektrik kesintileri ısınmayı da doğrudan etkiledi.

Vatandaşlar, “Küçük çocuklarımız, yaşlılarımız, hastalarımız var. Teknoloji çağındayız ancak kent merkezinde enerji kesintisi yaşanıyor. Van bu talihsiz durumdan ne zaman kurtulacak? Bir an önce çözüm bulunmalı” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan yaşanan kesintilerle ilgili olarak Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) resmi hesaplarından yapılan duyurularda, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında enerji kesintisi uygulanacak mahallelerin paylaşıldığı görüldü.

Bunun yanı sıra VEDAŞ tarafından abonelerine kesintilerin olacağına dair de bilgilendirme mesajları gönderdiği öğrenildi.