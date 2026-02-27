Ekonomik gelişmişlik, sosyal ve kültürel birikim ile coğrafi konum başta olmak üzere birçok başlık altında Türkiye’deki şehirleri değerlendiren Forbes Dergisi, “Türkiye’nin en yaşanabilir illeri” araştırmasının son sıralarını paylaştı. Çalışmada, yaşam koşullarının en olumsuz olduğu 10 il belirlendi.

Forbes’in yayımladığı verilere göre, listenin son 10 sırasında yer alan şehirler ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunuyor. Van, genel endeks puanı 35,51 ile Türkiye’de yaşamak için en kötü iller sıralamasında 10’uncu sırada gösterildi! Ayrıca Van, daha önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan gayri safi yurtiçi hasıla ve kişi başına düşen milli gelir verilerinde de son sıralarda yer almıştı.

Forbes verilerine göre, Türkiye’de yaşamak için en kötü 10 il ve genel endeks puanları şöyle sıralandı:

1. Muş – 29,71

2. Şırnak – 30,45

3. Hakkari – 30,94

4. Siirt – 31,57

5. Bitlis – 31,85

6. Ağrı – 32,44

7. Iğdır – 33,86

8. Ardahan– 33,96

9. Yozgat – 34,28

10. Van – 35,51