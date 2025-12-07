Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında bakımını yaptığı silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Üsteğmen Kablan’ın cenazesi, Muş’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a getirildi.

Üsteğmen Ali Kablan için, öğle namazı sonrası Çorum Akşemsettin Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Üsteğmen Kablan’ın babası Ömer Kablan ve diğer yakınları, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Ali Kablan’ın eşi Elif Kablan gözyaşlarına hakim olamazken, kızı Asya Kablan ise babasının fotoğrafına sarılıp ağladı. Asya Kablan’ı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız teselli etmeye çalıştı. Bir çocuk babası olan Üsteğmen Ali Kablan’ın cenazesi, namazın ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.