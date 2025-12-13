Karar, yeniden değerleme oranı esas alınarak alındı. Bu artış, enflasyon ve ekonomik gelişmeler karşısında tasarruf sahiplerinin korunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Artık bir bankada hesabı olan vatandaşların 1.2 milyon TL’ye kadarki mevduatı ve katılım fonu, olası bir banka iflasında devlet güvencesi altında kalacak.

Düzenleme, Türkiye’deki tüm yurt içi şubelerde gerçek kişiler adına açılan TL, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarını kapsıyor.

Ticari hesaplar ise güvence dışında. TMSF, bu adımla tasarruf sahiplerine “Daha güçlü koruma” mesajı verdi.