Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta zorlu geçen ilk devre, oynanan 17. hafta maçları ile sona erdi. Bir birinden çekişmeli maçlara sahne olan Kırmızı Grup’ta ilk devrenin sıralaması da belli oldu.

Devreyi, tek mağlubiyetle tamamlayan Serik Belediyespor 42 puanla liderlik koltuğunun sahibi olurken, 2. sırada 41 puanla bitiren takım ise Motolux 68 Aksarayspor oldu.

Kırmızı Grup’ta ligin ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan takım Çimentaş Elazığspor olurken, Menemen Futbol Kulübü 31 puanla 4. sırada noktaladı.

Artı Değer Van Spor FK ise, 30 puan topladığı ilk devreyi 5. sırada tamamlayarak play-off potasının içinde kaldı.

17. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devrenin son maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Diyarbekir Spor A.Ş. 0-2 Ankara Demirspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 2-3 Çimentaş Elazığspor

Belediye Derince Spor 2-1 Nazilli Spor A.Ş.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 3-3 Menemen Futbol Kulübü

Karaman Futbol Kulübü 0-2 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Somaspor 4-0 Giresunspor

Serik Belediyespor 3-0 Merkür Jet Erbaaspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 1-1 Motolux 68 Aksarayspor

Bucaspor 1928 0-1 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

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