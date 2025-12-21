İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, göreve geldiği günden bu yana yalnızca vaat veren değil, vaatlerini hayata geçiren bir yönetim anlayışı ortaya koydu. Şeffaflığı, fedakârlığı ve kararlılığıyla dikkat çeken Temel, kısa sürede Van Spor tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Cebinden harcayan, taraftardan talep etmeyen başkan

Erol Temel’in göreve gelir gelmez ortaya koyduğu en net duruşlardan biri, vatandaşla IBAN paylaşmayan bir yönetim modeli oldu. Kulübün ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü kendi imkânları ve yönetim kurulu üyeleriyle karşılayan Temel, Van Spor’u taraftarın omuzlarına yük olmadan ayağa kaldırdı. Bu yaklaşım, camiada güvenin ve samimiyetin yeniden filizlenmesini sağladı.

30 Yıllık hasret bitirildi: Şampiyon Van Spor

“İlk sezon şampiyonluk” sözü, birçok kişi için iddialı bir çıkış olarak görülse de Erol Temel bu sözü kâğıt üzerinde bırakmadı. Göreve başladığı ilk sezonda Van Spor’u şampiyonluğa taşıyan Temel, tam 30 yıldır beklenen başarıyı Van’a kazandırdı. Bu şampiyonluk, yalnızca bir sportif zafer değil; şehrin yeniden futbola inanmasının da sembolü oldu.

Hayal değil, gerçek: Van Spor tesisleri

Van’ın yıllardır özlem duyduğu tesisleşme konusunda da somut adımlar atan Erol Temel, kulübün geleceğini garanti altına alacak büyük bir projeyi başlattı. Modern bir kurumsal bina ile birlikte biri kapalı olmak üzere üç ayrı futbol sahasını kapsayan tesis projesinde yüzde 60 seviyesine ulaşıldı. Bu yatırım, Van Spor’un günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir kulüp haline geldiğinin en net göstergesi oldu.

Şehir stadı sözü bakanlık desteğiyle gerçeğe dönüşüyor

Erol Temel’in Vanlılara verdiği üçüncü büyük söz ise şehir stadyumu oldu. Van Valisi Ozan Balcı’nın destekleriyle hazırlanan stat projesi bakanlığa sunuldu. Sürecin geldiği noktayı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verilen resmi açıklama gözler önüne serdi. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar’ın Gençlik ve Spor Bakanı’na yönelttiği soru üzerine Bakan, “Van şehir stadıyla ilgili projelerimiz tamamlandı. Van’a yaşayan bir stat modeli yapıyoruz. Planlamamızda var, bütçesini ayarladık. Bu yıl temelini atacağız” ifadelerini kullandı.

Üç söz, üç büyük başarı

Şampiyonluk, tesisleşme ve şehir stadyumu… Erol Temel, Van Spor için verdiği üç büyük sözü de yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyor. Kısa sürede ortaya koyduğu bu tablo, onu yalnızca bir kulüp başkanı değil, Van spor tarihinin en etkili figürlerinden biri haline getirdi.

Erol Temel yönetiminde Van Spor, artık günü kurtaran değil; geleceği inşa eden, kurumsal yapısıyla örnek gösterilen bir kulüp yolunda emin adımlarla ilerliyor. Vanlıların umudu, Van Spor’un güvencesi olan bu vizyon, şehrin spor hafızasında uzun yıllar konuşulacağa benziyor.