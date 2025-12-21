DEM Partili belediyeler bünyesinde çalışan sözleşmeli personellere ilişkin kritik bir iddia Van gündemini hareketlendirdi. Edinilen bilgilere göre, DEM Partisi yönetimindeki belediyeler yıl başı itibarıyla sözleşmeli personellerle yeni sözleşme imzalamama kararı aldı.

Bu kapsamda önceki gün Edremit Belediyesi’nde görev yapan sözleşmeli işçiler toplantıya çağrıldı. Toplantıda belediye yetkililerinin, “Genel merkezimiz ve yerel yönetimlerimizin aldığı karar doğrultusunda Van genelindeki sözleşmeli personellerin sözleşmeleri yenilenmeyecek. Bu durumu sizlere sözlü olarak bildiriyoruz, resmi tebliğ ise yeni yıl öncesi yapılacak” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

AK Partili vekiller devreye girdi

Söz konusu kararın kamuoyuna yansımasının ardından AK Parti Van milletvekilleri sürece müdahil oldu. DEM Partili milletvekilleriyle temas kuran AK Partili vekiller, sözleşmeli personelin görevlerine devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan görüşmelerin ardından kararın şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

Gözler pazartesi gününde

DEM Partili belediyelerin sözleşmeli işçilere ilişkin nihai kararını pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Kararın yürürlüğe girmesi halinde Van genelinde yüzlerce sözleşmeli çalışanın işsiz kalabileceği ifade ediliyor.