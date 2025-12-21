Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor’u 3-1 mağlup eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde galibiyet sevinci, Hasan Bilal’in sakatlığıyla gölgelendi.

Mücadelenin 33. dakikasında tartışmalı bir sarı kart gören Hasan Bilal, 36. dakikada sağ kanattan yaptığı etkili bindirme sırasında İstanbulsporlu oyuncunun müdahalesi sonrası depar halindeyken yere yığıldı. Acı içinde kalan tecrübeli futbolcu maça devam edemedi.

Teknik heyet zorunlu değişikliğe giderek Hasan Bilal’in yerine Erdem Seçgin’i oyuna aldı.

Sahayı sedye ile terk eden Hasan Bilal’in durumunun ciddi olabileceği öğrenilirken, sağlık durumu hakkında ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Ramazan Çetin