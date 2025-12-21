Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor deplasmanına çıkan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, galibiyet özlemini Ivan Cedric’in ayağından dindirdi. Golcü oyuncu, attığı 3 golle hat-trick yaparak geceye damgasını vurdu.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Cedric, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek alınan 3 puanın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Cedric konuşmasında, "Bugün benim doğum günüm, doğum günümü kutlayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son haftalarda zor süreçlerden geçiyoruz. Son bir kaç haftadır istediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. Attığım gollerle takıma yardım ettiğim ve taraftarları sevindirdiğim için çok mutluyum. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.