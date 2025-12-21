Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor deplasmanına çıkan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, galibiyet özlemini Ivan Cedric’in ayağından dindirdi. Golcü oyuncu, attığı 3 golle hat-trick yaparak geceye damgasını vurdu.

Maçın 24, 47 ve 82. dakikalarında sahneye çıkan Cedric, Van Spor’u adeta sırtladı. İlk golle kilidi açan yıldız futbolcu, ikinci yarıda skoru lehine çevirirken, son bölümde attığı golle hem hat-trick yaptı hem de galibiyeti ilan etti.

Zor günlerden geçen Van Spor’un 5 hafta sonra kazandığı 3 puanda başrolü oynayan Ivan Cedric, performansıyla hem tribünleri hem de futbol kamuoyunu mest etti. Deplasmanda ilk kez kaybeden İstanbulspor karşısında gecenin kahramanı tartışmasız Ivan Cedric oldu.