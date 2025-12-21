Ligin son 5 haftasında sadece 1 puan alan ve zor günler geçiren İmaj Alt Yapı Van Spor Futbol Kulübü, zor deplasmandan gülerek ayrılan taraf oldu.

Van Spor’un golcü ismi Ivan Cedric’in yıldızlaştığı ve hat trick yaptığı maçta temsilcimiz, İstanbulspor A.Ş.’yi 3 – 1’lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sezon ilk kez sahasında yenilgi yaşadı.

Saat 19.00’da başlayan ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahaya; İsa Doğan, Yunus Bahadır, Modestas Vorobjovas, David Patrick Sambissa, Vefa Temel (Dk. 76 Ömer Faruk Duymaz), Florian Loshaj, Duran Şahin, Demeaco D'vaughn Duhaney, Emrecan Uzunhan, Mendy Mamadou (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin) ve Mario Krstovski (Dk. 65 Mustafa Sol) ile çıktı.

İmaj Altyapı Van Spor FK ise; Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl (Dk. 80 Sabahattin Destici), Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior, Emir Bars (Dk.90 Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım), Hasan Bilal (Dk. 39 Erdem Seçgin) ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ile mücadele etti.

Maça iyi başlayan taraf İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oldu. İlk dakikalardan itibaren oyununu kabul ettirmeye çalışan temsilcimiz, topa daha çok sahip olan taraf oldu. Sık sık gol yollarını zorlayan temsilcimiz aradığı gole 24. Dakikada Ivan Cedric ile ulaştı: 0 – 1.

Bu golden sonra kırmızı – siyahlılar oyunu kendi sahasında kabul eden bir görüntü çizdi. Ev sahibi ekip ataklarını sıklaştırdığı anlarda gole ulaştı. Dakikalar 38’i gösterdiğinde gelişen İstanbulspor A.Ş. atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mario Krstovski skora beraberliği getiren golü kaydetti: 1 – 1.

Maçın ilk yarısı 1 – 1 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf temsilcimiz oldu. Henüz 47. dakikada gelişen Van Spor atağında golcü isim Ivan Cedric takımının ve kendisinin 2. golünü attı: 1 – 2.

Ev sahibi ekip beraberlik golü için zaman zaman yüklense de Van Spor defansı gole izin vermedi. Oyunun son bölümüne girilirken İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü hızlı çıktı. Dakikalar 82’yi gösterdiğinde sağ taraftan gelişen atakta genç oyuncu Emir Bars’ın asistiyle topla buluşan Ivan Cedric, hat trick yaptı ve Van Spor’u galibiyete taşıyan isim oldu: 1 – 3.

Maçın geri kalan bölümlerinde skor değişmedi ve temsilcimiz sahadan 3 – 1’lik skorla ayrılarak 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Deplasmanda takımını yalnız bırakmayan ve 90 dakika takımını destekleyen taraftarlar galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.