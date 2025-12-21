İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün deplasmanda İstanbulspor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynadığı karşılaşma öncesinde bayrak krizi yaşandı.

Federasyonun zorunlu bayraklarının asılı olduğu bölümde Van Spor bayrağının yer almaması dikkat çekti ve tepkilere neden oldu. Yaşanan durum kısa sürede krize dönüşürken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün devreye girmesiyle Vansporlu taraftarlardan temin edilen Van Spor bayrağı direğe asıldı.

Müdahalenin ardından gerginlik sona erdi.

Van Spor bayrağının kasıtlı mı yoksa ihmal sonucu mu asılmadığı sorusu kamuoyunda merak konusu oldu.

Foto: İrfan Gözen