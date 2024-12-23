Arnavutluk, gençler arasında yaygın olarak kullanılan TikTok’u 2025 yılı itibarıyla bir yıl süreyle yasaklama kararı aldı.

Başbakan Edi Rama, uygulamanın gençler arasında artan şiddeti teşvik ettiğini belirterek, TikTok’u "mahallenin serserisi" olarak tanımladı.

Bu radikal adım, Arnavutluk’taki gençler arasında sosyal medya platformunun etkisi üzerine geniş bir tartışma başlattı.

ŞİDDET OLAYI KARARI HIZLANDIRDI

Kasım ayında yaşanan trajik bir olay, TikTok’un yasaklanmasını gündeme getirdi. Bir öğrenci, sosyal medya üzerindeki tartışmaların ardından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından, cinayeti TikTok’ta destekleyen videoların paylaşılması, sosyal medyanın şiddet üzerindeki olumsuz etkisini daha da görünür hale getirdi. Bu durum, Arnavutluk hükümetinin TikTok’a karşı aldığı sert tutumu güçlendirdi.

ÇİN’DE EĞİTİM, DÜNYA GENELİNDE PİSLİK YAYIYOR

Başbakan Edi Rama, sosyal medya platformunun Çin’de eğitim ve gelenekleri teşvik ettiğini, ancak diğer ülkelerde "pislik ve çamur" yaydığına dair eleştirilerde bulundu.

Bu radikal karar, gençler arasındaki şiddet olaylarının artışının ardından alındı. Arnavutluk hükümeti, TikTok’un etkisini azaltmayı amaçlarken, eğitim ve ailelere yönelik destek programlarını da güçlendireceğini duyurdu.

TikTok, dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahipken, son yıllarda çeşitli ülkelerde büyük tepkilere yol açtı. ABD’de casusluk suçlamaları ve Romanya’da seçim sonuçlarını manipüle etme iddialarıyla gündeme gelen TikTok, Arnavutluk’un bu kararıyla Avrupa’da daha fazla karşılık bulabilir.