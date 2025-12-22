Anlaşma kapsamında memur ve işçilere kişi başı 95 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan memur, işçi ve belediye şirket personelini kapsayan promosyon anlaşmasına göre, memur ve işçiler kişi başı 95 bin TL promosyon alacak.

"PERSONELE FAİZSİZ KREDİ"

Belediye şirket personelinin de anlaşmadan yararlanacağı belirtilirken, promosyon ödemesini tercih etmeyen personel için faizsiz kredi seçeneği de sunulacak.

Belediyede düzenlenen imza törenine; Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Gökdemir, Özel Kalem Müdürü Mehmet Sedat Ünal, VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, HAK-İŞ Sendikası Başkanı Fatih Akdeniz, Başkan Yardımcısı Metin Sevinç, Halkbankası Bölge Müdürü Erhan Olcay, Halkbankası Van Şube Müdürü Haşim Erik ve banka yetkilisi Asiye Gül Taşçı katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Halkbankası arasında imzalanan promosyon protokolünün, belediye personelinin ekonomik refahına önemli katkı sağlaması bekleniyor.