Van Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununu çözmek için yoğun mesai harcıyor. Yapılan yeni uygulamalarla tek şerit yapılan yollar ve genişletilen kavşaklarda belediye ekiplerince yönlendirmeler de yapılıyor.

Akköprü Parkı’ndan Beşyol Sakatatçılar Çarşısı’na çıkan yolda çalışma başlatan ekipler, eski Defterdarlık civarındaki kavşakta da düzenleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Beşyol Meydanı’ndaki trafik yükünün önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

En yoğun noktalardan biri olan Hastane Caddesi (Eski Devlet Hastanesi Kavşağı) ile İkizler Kavşağı arasındaki güzergâh da yeniden düzenlendi. Buna göre Eski Devlet Hastanesi Kavşağı–İkizler Kavşağı hattı, Ferit Melen Caddesi üzerinden yukarı istikamet tek yön oldu. İkizler Bulvarı ve Beşyol yönüne gitmek isteyen sürücüler ise Kışlayolu Caddesi’ni kullanacak.

Bayındırlık, Osmanoğlu ve Çavuşbaşı sokakları Kışlayolu’ndan Beşyol Meydanı’na doğru tek yön olarak düzenlenirken, Sağlık Sokak Akköprü istikametine çevrildi. Dere Yolu’ndan ise sürücüler tek yön olarak Beşyol’a çıkabilecek.

Sürücülerin, yeni düzenlemelere göre yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.