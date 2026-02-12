Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından derlenen 2025 yılı konut satış verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde 2025 yılında toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleşti. Van’da ise bir yıl içerisinde 11 bin 816 konut satışı yapıldı. Açıklanan verileri değerlendiren Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’daki konut satış rakamlarının şehrin gerçek ihtiyacının oldukça altında kaldığını söyledi.

Van’ın son yıllarda yoğun göç alan bir il olduğunu belirten Özdek, buna rağmen konut satışlarının düşük seviyelerde kaldığını, bunun temel nedeninin de ekonomik koşullar olduğunu ifade etti.

“VAN, BARINMA İHTİYACI HER GEÇEN GÜN ARTAN BİR ŞEHİR”

Van’da konut talebinin yüksek olduğunu ancak vatandaşların alım gücünün yetersiz kaldığını belirten Özdek, yüksek konut fiyatları ve erişilemeyen kredi koşullarının ev sahibi olmayı zorlaştırdığını dile getirdi. Özdek, “Van’da açıklanan yıllık 11 bin 816 konut satışı rakamı, bu kentin gerçek ihtiyacını kesinlikle yansıtmıyor. Van gibi sürekli göç alan, nüfusu artan ve barınma ihtiyacı her geçen gün büyüyen bir şehirde bu rakamın en az 25 bin, hatta 30 bin seviyelerinde olması gerekirdi. Burada sorun talep eksikliği değil; tam tersine talep var ama vatandaşın alım gücü yok. İnsanlar ev sahibi olmak istiyor, kiracı kalmak istemiyor ancak mevcut ekonomik şartlar buna izin vermiyor.” dedi.

“KONUT SATIŞLARININ DÜŞÜK OLMASI DOĞRUDAN KİRA ARTIŞLARINI TETİKLİYOR”

Artan konut fiyatları ve yüksek faizli kredi koşulları nedeniyle vatandaşın ev sahibi olmasının çok zor hale geldiğini söyleyen Özdek, “Bu nedenle insanlar ne kadar konut almak istese de ekonomik olarak bunu karşılayamadıkları için alım yapamıyor. Konut alamayan vatandaş kiracı olmak zorunda kalıyor. Herkes kiracı olunca bu kez kiralık konut talebi artıyor ve bu durum kira fiyatlarını daha da yukarı çekiyor. Yani konut satışlarının düşük olması doğrudan kira artışlarını tetikliyor. Van’da yaşanan kira sorununun arkasında da bu alım gücü sorunu yatıyor.” ifadelerini kullandı.

Özdek, Van’da konut ihtiyacı ve talep olmasına rağmen ekonomik koşullar, yüksek fiyatlar ve krediye erişim zorlukları nedeniyle bu talebin satışa yansımadığını, bunun da hem konut satışlarını baskıladığını hem de kira fiyatlarını artırdığını sözlerine ekledi.