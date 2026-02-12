Van’da yöresel kıyafetlerin satıldığı Fistancılar Sokağı’nda esnaf 2026 yılına durgun başladı. Düğün sezonu olmaması, artan maliyetler ve alım gücünün düşmesi nedenleriyle işlerinin az olduğunu anlatan fistan satıcıları, sezonla birlikte işlerinin açılmasını bekliyor. Özellikle yaz aylarında hareketlenen sektörün, kış aylarında ise neredeyse durma noktasına geldiği belirtildi.

Satışların büyük ölçüde düğün sezonuna bağlı olduğunu söyleyerek yaz aylarında hareketlilik yaşandığını, kışın ise yaklaşık 4-5 ay süren bir durgunluk dönemi olduğunu ifade eden fistancı esnafı Metin Er, buna rağmen zaman zaman fiyat soran ya da yaz için erkenden alışveriş yapmak isteyen müşterilerin geldiğini de belirtti.

“YAZ İÇİN ERKENDEN ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİLERİMİZ OLUYOR”

Esnaf Er, “Van’ın yöresel ürünleri daha çok rağbet görüyor, özellikle yaz aylarında, düğün sezonuyla birlikte işlerimiz açılıyor. Bizim meslek tamamen düğün sezonuna bağlı, düğünler ne zaman başlarsa biz de o zaman hareketleniyoruz. Kış aylarında ise 4-5 aylık bir durgunluk oluyor, yine de tamamen boş geçmiyor; fiyat soran, ürün beğenen ya da yaz için erkenden alışveriş yapan müşterilerimiz oluyor. Yaz ve kış arasında fiyat farkı soruluyor, fiyatlarımız genel olarak sabit ama enflasyon ve dolar kuruna bağlı olarak değişiklik olabiliyor. Ürünler bize dolar üzerinden geliyor, bu yüzden kur artışı fiyatlara yansıyor.” ifadelerini kullandı.

“TAŞLI FİSTANLAR DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR”

Ürünlerin büyük bölümünün yurt dışından temin edildiğini kaydeden Er, “Şu an dükkanımızda fiyatlar minimum 2 bin TL, maksimum ise 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Ancak bu mağazadan mağazaya farklılık gösterebilir. Daha yüksek fiyat veren yerler de var. En çok rağbet gören modeller modaya bağlı olarak değişiyor. Şu anda taşlı, saten taşlı, şifon ve daha ağır modeller tercih ediliyor, özellikle yaz aylarında gösterişli ve taşlı fistanlar daha fazla ilgi görüyor.” dedi.