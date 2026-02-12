2026 yılının ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Merkez Bankası yerleşkesinde gerçekleştirildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, “2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.

2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik. Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz" dedi.