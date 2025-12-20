Van Büyükşehir Belediyesi, birçok işlek noktayı tek yöne çevirme kararı aldı. Alınan kararın ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı bu noktalara tek yön tabelası koyarken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ise orta refüj ve kavşak düzenleme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar devam ederken, trafiğin en fazla tıkandığı noktalardan biri olan Hastane Caddesi (Eski Devlet Hastanesi kavşağı) ile İkizler kavşağında güzergahlar sil baştan düzenlendi.

Düzenleme ile birlikte Eski Devlet Hastanesi Kavşağı - İkizler Kavşağı hattı, Ferit Melen Caddesi üzerinden tek yön (yukarı istikamet) olarak düzenlenirken, Ferit Melen Caddesi üzerinden İkizler Bulvarı’ ve Beşyol’ istikametinde inmek isteyen sürücüler ise Kışlayolu Caddesi’ni kullanacak. Burada ayrıca Bayındırlık, Osmanoğlu ve Çavuşbaşı sokakları, Kışlayolu istikametinden Beşyol meydanına doğru tek yön olarak düzenlendi.

Çalışma kapsamında ayrıca Sağlık Sokak da tek yöne (Akköprü'ye istikametine) çevrilirken, sürücüler buradan Akköprü kavşağına inerek Hıdırellez Caddesi üzerinden İpekyolu Caddesine kadar (aşağı yönde) devam edebilecek.

Burada düzenleme çalışması yapılan Dere Yolundan ise (Akköprü parkının yan yolundan) sürücüler tek yön olarak (yukarı yönden) Beşyola kadar çıkabilecek.

Kısa sürede hayata tamamlanması planlanan proje ile kentin en fazla trafik yoğunluğu yaşanan noktalarında trafiğin daha rahat ve kesintisiz bir şekilde akması amaçlanıyor.

TRAFİK SORUNU ASGARİYE İNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Van’ın önemli sorunlarından biri olarak gösterilen ve çekilmez bir hal alan trafik problemini çözmek için Van Büyükşehir Belediyesi yeni çalışmalar gerçekleştiriyor.

Trafiği rahatlatmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların bir kısmı hayata geçirilirken, bazı noktalardaki çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda Sebze Hali Kavşağında yeni bir düzenleme yapılıp çalışmalar tamamlanırken, Akköprü Parkı – Beşyol Sakatatçılar Çarşısı yolu, Eski Defterdarlık Kavşağı, Hastane Caddesi (Eski Devlet Hastanesi Kavşağı) ve İkizler Kavşağı’nda çalışmalar sürüyor.

ÇALIŞMALARDAKİ AMAÇ

Yapılan yeni düzenlemelerdeki amaç şu şekilde açıklandı;

“Beşyol’daki trafik yükünü azaltmak, daha akıcı ve güvenli ulaşım sağlamak. Çalışmalar tamamlandığında kent trafiği daha rahat ve kesintisiz olacak.”

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Yeni yapılan düzenlemelerle bazı caddelerde trafik seyri tek yön olarak belirlendi. Bu durum trafik levhalarıyla da gösterildi. Araç sürücülerinin ceza almamaları için trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor.