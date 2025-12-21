İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde Hasan Bilal’in sakatlığı sonrası oyuna dahil olan Erdem Seçgin, İstanbulspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta da iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Seçgin, şanssızlıkların sonucu etkilediğini ifade etti. Takım arkadaşına geçmiş olsun dileklerini ileten genç futbolcu, “Geçen hafta iyi bir oyun sergiledik ancak yaşadığımız şanssızlıklar ve talihsiz bir golle maçı kaybettik. Hasan Bilal’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Bugünkü karşılaşmada takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Seçgin, oyuna girdikten sonra katkı sağlamaktan mutlu olduğunu belirterek, “Bu maçta sahaya iyi bir karakter koyduk. Oyuna girdikten sonra iyi bir oyun sergiledik ve kazandık. Bu galibiyet Van halkına armağan olsun” ifadelerini kullandı.