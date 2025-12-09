TFF'nin sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklamada, "Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Karaatay’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Yardımcı Hakemi Barış Sun’un futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Hakemi Bedirhan Yiğitbaş’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Yardımcı Hakemi Berkay Salman’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Hakemi Cihan Ölmez’in futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Deniz Caner Özaral’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Yardımcı Hakemi Faik Sancaktutan’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Gemici’nin futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Üst Klasman Hakemi Fevzi Erdem Albaş’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Hakemi Furkan Arıoğul’un futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Üst Klasman Hakemi Furkan Aksuoğlu’nun futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Hakemi Hakan Ergin’in futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Hakemi Halil İbrahim Balsatan’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Hakemi Kemal Dizdar’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Özgür İşbilen’in futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Güçer’in futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Yardımcı Hakemi Osman Oğurlu’nun futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Faruk Sağır’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Hakemi Tolga Akbaba’nın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Hakemi Tolga Tuna’nın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Yardımcı Hakemi Yasin Mert Karahan’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Klasman Yardımcı Hakemi Yiğit Çam’ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.