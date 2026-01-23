Kırmızı siyahlı Van ekibi, devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmek için yeni transferler gerçekleştirdi. Van ekibi, ara transfer döneminde toplam 5 futbolcuyu renklerine bağladı. Son olarak transfer edilen Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Obinna Mamah da takımla beraber idmana katıldı.

SON TRANSFERLER TAKIM İLE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İlk 3 transferini daha önce duyuran temsilcimiz, son olarak kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Obinna Mamah ile birlikte yeni transferlerini sahaya indirdi. İki futbolcu, takımla birlikte ilk antrenmanlarına dün itibariyle çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferlerimiz Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Obinna Mamah, takımımızla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı. Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diliyor, takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

IĞDIR FK MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Öte yandan kırmızı-siyahlı Van ekibi, Trendyol 1. Lig 22. hafta kapsamında yarın sahasında oynayacağı Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Son olarak renklerine bağladığı iki futbolcu da antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı.

VANSPOR’DA HEDEF 3 PUAN

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00’da sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekip, taraftarı önünde 3 puan alarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.