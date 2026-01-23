Van YYÜ’den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin farklı disiplinlerde akademik uzmanlık kazanmalarına imkan tanıyan bu süreç; ilgili yönetmelik ve üniversitemiz yönergeleri hükümleri doğrultusunda, 26-27-28 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Başvurular, obs.yyu.edu.tr adresi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek olup şahsen başvuruya gerek duyulmamaktadır. Kontenjanlar ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye üniversitemiz web sitesinden ulaşılabilmektedir" denildi.