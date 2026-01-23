Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılında kurulan ve kapanan şirket sayılarını içeren raporunu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre, Türkiye genelinde yıl boyunca 113 bin 779 şirket kurulurken, Van’da kurulan şirket sayısı 545 olarak kayıtlara geçti.

TOBB verilerine göre 2025 yılında Türkiye genelinde bin 848 kooperatif ve 17 bin 972 gerçek kişi ticari işletme faaliyete başladı. Aynı dönemde 32 bin 753 şirket ve bin 250 kooperatif tasfiye edilirken, kapanan işletmeler arasında 33 bin 270 şirket, bin 276 kooperatif ve 16 bin 286 gerçek kişi ticari işletme yer aldı.

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında Türkiye genelinde 2025 yılında kurulan şirket sayısında düşüş yaşandığı görüldü. 2024 yılında 115 bin 463 olan kurulan şirket sayısı, 2025 yılında 113 bin 779’a gerileyerek yüzde 1,46 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise 2024 yılında 31 bin 416 olarak kayıtlara geçmişti.

VAN’DA KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET SAYILARI!

Van’da 2025 yılında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre 3 azalarak 545 oldu. Bu düşüş oranı yüzde 0,55 olarak hesaplandı. TOBB verilerine göre Türkiye genelinde kurulan şirketlerin yüzde 0,48’i Van’da açıldı.

Van’da 2024 yılında kurulan kooperatif sayısı 31 iken, 2025 yılında 35’e yükselerek yüzde 12,9 artış gösterdi. Buna karşın gerçek kişi ticari işletme sayısı aynı dönemde 199’dan 188’e düşerek yüzde 5,5 oranında azaldı. TOBB verilerine göre Van’da 2025 yılı içinde 87 şirket ve 7 kooperatif tasfiye edilirken, aynı dönemde 100 şirket, 10 kooperatif ve 87 gerçek kişi ticari işletmenin kapandığı bildirildi.