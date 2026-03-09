TÜİK, Türkiye’de kadın ve erkek istihdam sayılarını paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini erkekler oluşturdu. Aynı dönemde Van nüfusunun ise yüzde 50,95’ini erkekler, yüzde 49,05’ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi, erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini ise erkekler oluşturdu.

İSTİHDAM ORANLARI

TÜİK raporlarına yansıyan verilerde kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. Hanehalkı İşgücü Araştırması Sonuçlarına göre 2024 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranının yüzde 49,5 olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda yüzde 32,5, erkeklerde ise yüzde 66,9 oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,7 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, en düşük istihdam oranı ise yüzde 39,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgelerinde gerçekleşti.

En yüksek kadın istihdam oranı, yüzde 39,3 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, en düşük kadın istihdam oranı ise yüzde 20,9 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

TÜİK verileri, Van’da nüfus dağılımında erkeklerin oranının kadınlara göre az da olsa daha yüksek olduğunu gösterirken, TRB2 bölgesinde kadınların istihdama katılım oranının Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldığı görüldü.