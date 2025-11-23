Kırmızı-siyahlı Van ekibi, yarın (23 Kasım Pazar) taraftarı karşısında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Van Spor taraftarlarının maça büyük ilgi göstererek takımını desteklemesi beklenirken, stada gelemeyecek olan veya il dışında bulunan Van Spor taraftarları da maçın hangi kanallardan canlı yayınlanacağını merak ediyor.

13. hafta sonrası verilen 4 günlük aranın ardından temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Ankara kampına girmiş, daha sonra Van’a gelerek hazırlıklarını burada sürdürmüştü. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki takım bugün son hazırlıklarını yapacak ve ardından yarın ki maç saatini bekleyecek.

Yarın oynanacak mücadele için İmaj Altyapı Van Spor FK sevdalıları maç biletlerini almayı sürdürürken, karşılaşmayı tribünlerden takip edemeyecek olan sporseverler ise ekran başından takımını destekleyecek.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasındaki mücadele, 23 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı sporseverler; TRT Spor, Tabii ve beIN Sports TS Max kanallarından canlı olarak izleyebilecek.