Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yarın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Zor geçmesi beklenen maç öncesi, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü taraftarların desteğinin önemine vurgu yapan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda; “Bu şehir, acının da sevincin de ne demek olduğunu çok iyi bilir. Ve bu arma… Her zorluğun içinden birlikte çıkmış bir halkın hikâyesidir. Bugün tribünde attığın her adım, çaldığın her alkış, yükselttiğin her ses, sadece bir destek değil… Bu takıma verdiğin sözdür. Pazar günü kendi evimizdeyiz. Rüzgârın, soğuğun, mesafenin önemi yok. Bu takım sahaya çıktığında arkasında bir şehrin nefesi olsun istiyoruz. Van ayakta olduğunda, Vanspor asla yalnız kalmaz. Pazar günü Keçiörengücü maçında omuz omuzayız” denildi.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yarın (23 Kasım Pazar) Van Atatürk Şehir Stadı’nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.

