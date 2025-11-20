İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Pazar günü kendi sahasında zor geçmesi beklenen maçta rakibi karşısında 3 puan arayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, taraftarı karşısında galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün yer aldığı ligde 14. hafta heyecanı yaşanacak. 21 Kasım Cuma günü Manisa Futbol Kulübü–Adana Demirspor A.Ş. karşılaşmasıyla başlayacak olan hafta, 24 Kasım Pazartesi günü Serik Spor Futbol A.Ş.–SMS Grup Sarıyerspor maçıyla tamamlanacak. Kırmızı-siyahlı Van ekibi ise Pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak.

Sarıyer maçında mağlup olan Van ekibi, 4 günlük izin sürecinin ardından milli arayla birlikte Ankara’da karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdi. Takımdaki eksiklerin giderilmesi ve fiziksel gücün artırılması için kampa giren İmaj Altyapı Van Spor FK, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde fiziksel ve taktiksel çalışmalarını sürdürdü. Ankara’daki çalışmalarını tamamlayarak Van’a dönen kırmızı – siyahlılar, maç hazırlıklarına burada devam ediyor.

Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan İmaj Altyapı Van Spor FK, 3 puanı hanesine yazdırarak rakibiyle arasındaki puan farkını artırmayı hedefliyor.

KARŞILAŞMA NE ZAMAN OYNANACAK?

14. hafta mücadelesi 23 Kasım Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK 20 puanla 7. sırada yer alırken, rakip Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 17 puanla 11. sırada bulunuyor.