Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 23 Kasım Pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak.

Taraftarları karşısında galibiyet almak isteyen temsilcimiz çalışmalarını sürdürürken, biletler de satışa çıktı.

MAÇIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Zor geçmesi beklenen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını yönetecek hakem kadrosu da açıklandı.

Maçta hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Cem Özbay ve Batuhan Bıyıklı’nın yardımcı hakemlik yapacağı maçta dördüncü hakem olarak da Birkan Altındaş görev alacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 23 Kasım Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve müsabaka saat 16.00’da başlayacak.