Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 23 Kasım Pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Her iki takım da maç için hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar da heyecanla maç gününü beklemeye başladı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu.

EV SAHİBİ TRİBÜN BİLET FİYATI

İmaj Altyapı Van Spor FK – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçında kale arkası bilet fiyatları 75 TL, maraton – kapalı tribün bilet fiyatları ise 150 TL olarak belirlendi.

Konuk ekip Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü taraftarları için tribün bilet fiyatı ise 60 TL olarak satışa sunuldu.

Biletler ‘biletinial’ uygulaması üzerinden alınabiliyor.

Karşılaşma 23 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak.