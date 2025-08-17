Geçtiğimiz hafta Boluspor’u deplasmanda mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, dakikalar sonra sahasında Esenler Erokspor ile ligin ikinci hafta maçına çıkacak.

Zor maçta sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Van Spor FK, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça taraftarlarından yoksun çıkacak.

Zorlu maçta Teknik Direktör Hakan Kutlu, sahaya çıkacak 11’ini belirledi. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Anestıs Vlachomıtros, Alıou Badara Traore, Francesc Crespı Regıs, Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo, Benıto Ramırez Del Toro, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Esenler Erokspor ise Muhammed Birkan Tetik, Dımıtrı Kevın Cavare, Onur Ulaş, Francıs Nzaba, Enes Alıç, Tugay Kacar, Alper Karaman, Guelor Kanga Kaku, Mame Mor Faye, Amılton Mınervıno Da Sılva Ve Olarenwaju Ayobamı Kayode 11’i ile mücadeleye başlayacak.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.