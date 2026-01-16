Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Van’da oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü- Boluspor maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen siyah-kırmızılı temsilcimize verilen ceza açıklandı.

PFDK tarafından, kulübe toplamda 480 bin TL para cezası, bazı taraftarlara ise 2 maç elektronik bilet blokesi cezası verildi.

TARAFTARLARIN ELEKTRONİK BİLETLERİNE BLOKE

PFDK kararında; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 09.01.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Boluspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 260.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı tribün A, B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.” denildi.

SAHA OLAYLARINDAN AYRI CEZA GELDİ

Kararın devamında, “Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2 ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına; FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı tribün A numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek, bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine; ayrıca 1. ve 2. maddelerde iki farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen batı tribün A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının, takip eden iki ev sahibi kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.