Kar yağışı nedeniyle Van genelinde önceki gün çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu dün kapalı olan 363 yerleşim yeri yolundan 230’u ulaşıma açılırken, 133 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre kapalı yolların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Bahçesaray: 3 mahalle, 14 mezra yolu

Başkale: 2 mahalle, 1 mezra yolu

Çatak: 3 mahalle, 28 mezra yolu

Erciş: 17 mahalle, 29 mezra yolu

Gevaş: 4 mahalle, 10 mezra yolu

Gürpınar: 4 mahalle, 8 mezra yolu

Muradiye: 4 mahalle, 3 mezra yolu

Tuşba: 1 mezra yolu

Saray: 2 mahalle yolu

Özalp: 4 mahalle, 2 mezra yolu

Toplamda 133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.