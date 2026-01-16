Kar yağışı nedeniyle Van genelinde önceki gün çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu dün kapalı olan 363 yerleşim yeri yolundan 230’u ulaşıma açılırken, 133 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre kapalı yolların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Bahçesaray: 3 mahalle, 14 mezra yolu
Başkale: 2 mahalle, 1 mezra yolu
Çatak: 3 mahalle, 28 mezra yolu
Erciş: 17 mahalle, 29 mezra yolu
Gevaş: 4 mahalle, 10 mezra yolu
Gürpınar: 4 mahalle, 8 mezra yolu
Muradiye: 4 mahalle, 3 mezra yolu
Tuşba: 1 mezra yolu
Saray: 2 mahalle yolu
Özalp: 4 mahalle, 2 mezra yolu
Toplamda 133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.