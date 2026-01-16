Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. 22. Haftanın açılış maçında bugün Arca Çorum Fk sahasında Adana Demirspor A.Ş.’yi ağırlayacak. Bu maç saat 20.00’de başlayacak.

Yarın da ligde 3 maç oynanacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Atakaş Hatayspor - Manisa Futbol Kulübü, Bandırma Spor ile de Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. karşılaşacak. Saat 19.00’da ise Esenler Erokspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig’de Pazar günü 3 maç, pazartesi günü ise 2 maç oynanacak.

İşte haftanın programı;

16.01.2026 20:00 Arca Çorum FK - Adana Demirspor A.Ş.

17.01.2026 13:30 Atakaş Hatayspor - Manisa Futbol Kulübü

17.01.2026 13:30 Bandırma Spor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

17.01.2026 19:00 Esenler Erokspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

18.01.2026 13:30 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler

18.01.2026 16:00 Boluspor - Sms Grup Sarıyerspor

18.01.2026 19:00 Eminevim Ümraniyespor - Serik Spor Futbol A.Ş.

19.01.2026 14:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Sakaryaspor A.Ş.

19.01.2026 17:00 İstanbulspor A.Ş. - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

19.01.2026 20:00 Sipay Bodrum FK - Özbelsan Sivasspor