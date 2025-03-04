Nesine 2. Lig’de haftalar ilerledikçe heyecan artıyor. Zirveye oynayan takımların yanı sıra play-off ve ligde kalma yarışı içinde olan takımların mücadeleleri yakından takip ediliyor.

Takımların performanslarının yanı sıra futbolcu performansları da hem sporseverler hem de taraftarlar tarafından merakla izleniyor.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR

Nesine 2. Lig’de en çok gol atan futbolcular da dikkat çekiyor. Beyaz Grup’ta 14 golle Sarıyer futbolcusu Kemal Rüzgar, Kırmızı Grup’ta ise yine 14 golle Buca 1928 futbolcusu Yasin Öztekin en çok gol atan futbolcular olarak zirvede yer alırken, Artı Değer Van Spor FK forması giyen Okan Eken de yine 14 golle zirveyi paylaşan futbolculardan biri olarak öne çıkıyor.

Beyaz Grup temsilcilerinden Kastamonuspor’dan Artı Değer Van Spor FK’ye transfer olan Okan Eken, 4 maçta 4 penaltı atışı kullandı ve hepsini de gole çevirerek siyah-kırmızılı forma ile 4 gole ulaştı. 10 gole de Kastamonuspor forması ile imza atan Okan Eken, bu sezon ligde gol sayısını 14’e çıkararak şu ana kadar en çok gol atan 3 futbolcudan biri olmayı başardı.