Türkiye geneli birçok alanda sigara tiryakileri için sigara bırakma çalışmaları devam ederken, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından da eğitimler veriliyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bağımlılık Birimi tarafından Özalp İlçesinde öğretmen, kurum müdürleri ve muhtarlara yönelik sigarayı bırakma eğitimi verildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bağımlılık Birimi tarafından Özalp ilçesinde görevli öğretmen, kurum müdürleri ve muhtarlara yönelik sigara bağımlılığı eğitimi verildi.

Eğitimde tütün ve tütün mamullerinin içeriği, ikincil sigara dumanı, üçüncül sigara dumanı, farmakolojik tedavi yöntemleri ve sigara bırakma yöntemleri ile ilgili bilgi aktarıldı.

Sigarayı bırakmak isteyen kişiler için Van’da bulunan sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgilerin de verilmesi ile eğitim programı sona erdi.

Van genelinde kurum ve kuruluşlara bağımlılık eğitimleri verilmeye devam edileceği aktarıldı.