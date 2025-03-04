İllere ve cinsiyete göre yabancı nüfus oranları da verilen istatistiklere göre ülkemiz genelinde yabancı nüfus sayısında azalma görülürken, Van’da yabancı nüfus sayısında artış görüldü.

Açıklanan verilere göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Buna göre ülkemizdeki erkek nüfus oranı 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus oranı 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu.

Aynı zamanda Van’ın 2024 yılı ADNKS verilerine göre nüfusu bir önceki yıla binde 8,5 oranında düşerek 1 milyon 118 bin 87 oldu.

ADNKS sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bir diğer ifadeyle bu, nüfusun yüzde 48,3'ünü erkekler, yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturdu.

ADNKS verilerine göre 2023 yılında Van’da yaşayan toplam yabancı nüfus sayısı 3 bin 615 olmuştu. Bu nüfusun bin 700’ünü erkekler oluştururken, bin 915’ini kadınlar oluşturmuştu. Van’da 2024 yılında ise bir önceki yıla göre yabancı nüfus sayısında artış görüldü.

2024 yılında Van’da bulunan toplam yabancı nüfus sayısı 3 bin 706 oldu. Bu sayının bin 746’sı erkeklerden, bin 960’ı ise kadınlardan oluştu.