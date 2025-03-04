11 ayın sultanı Ramazan ile beraber iftara yakın vakitlerde Van’ın cadde ve sokaklarında yoğun trafik oluşuyor.

Mevcut şartlarda özellikle akşam mesai çıkışı ve hafta sonlarında çileye dönen trafik, iftara yakın saatlerde çekilmez hal alıyor.

İftar için evlerine yetişmek isteyen sürücülerden dolayı uzun trafikte kuyruklar oluşurken, bazı noktalarda kilitlenen trafikte korna sesleri yükseliyor ve gürültü kirliliğine neden oluyor.

Özellikle saat 16.00 ile 18.00 arasında kentin belli noktalarında ve caddelere bağlanan arterlerde yoğun trafik sorunu oluşuyor. 10 dakikalık kısa mesafeler bile neredeyse yarım saatte geçilebiliyor.

Trafikte kalan sürücüler, “Van’ın trafiği normal şartlarda da çileydi. Ramazan ayıyla beraber birçok caddede trafik sorunu daha da arttı. Bu sorunun biran evvel çözülmesi gerekiyor. Van cadde ve sokakları artık trafiği kaldırmıyor” diyerek, çözüm talebinde bulundu.