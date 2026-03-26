Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporlarına göre, Van genelinde önümüzdeki beş gün boyunca havanın yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı olarak yağmur ve karla karışık yağışlı geçeceği bildirilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Yapılan meteorolojik değerlendirmelerde Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da beş günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

26 Mart Perşembe: Yağmurlu

27 Mart Cuma: Yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

Başkale;

26 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu

29 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Çaldıran;

26 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

29 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

Çatak;

26 Mart Perşembe: Yağmurlu

27 Mart Cuma: Yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

Edremit;

26 Mart Perşembe: Yağmurlu

27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

Erciş;

26 Mart Perşembe: Yağmurlu

27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

Gevaş;

26 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Mart Cuma: Yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

Gürpınar;

26 Mart Perşembe: Yağmurlu

27 Mart Cuma: Yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

İpekyolu;

26 Mart Perşembe: Yağmurlu

27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

Muradiye;

26 Mart Perşembe: Yağmurlu

27 Mart Cuma: Yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

Özalp;

26 Mart Perşembe: Yağmurlu

27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu

Saray;

26 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Mart Cuma: Hafif kar yağışı

28 Mart Cumartesi: Hafif kar yağışı

29 Mart Pazar: Hafif kar yağışı

30 Mart Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Tuşba;

26 Mart Perşembe: Yağmurlu

27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Yağmurlu

29 Mart Pazar: Yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Yağmurlu