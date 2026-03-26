Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporlarına göre, Van genelinde önümüzdeki beş gün boyunca havanın yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı olarak yağmur ve karla karışık yağışlı geçeceği bildirilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Yapılan meteorolojik değerlendirmelerde Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısı yapılarak şu ifadelere yer verildi:
“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Van’da beş günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
26 Mart Perşembe: Yağmurlu
27 Mart Cuma: Yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
Başkale;
26 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu
29 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Çaldıran;
26 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
29 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
Çatak;
26 Mart Perşembe: Yağmurlu
27 Mart Cuma: Yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
Edremit;
26 Mart Perşembe: Yağmurlu
27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
Erciş;
26 Mart Perşembe: Yağmurlu
27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
Gevaş;
26 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Mart Cuma: Yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
Gürpınar;
26 Mart Perşembe: Yağmurlu
27 Mart Cuma: Yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
İpekyolu;
26 Mart Perşembe: Yağmurlu
27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
Muradiye;
26 Mart Perşembe: Yağmurlu
27 Mart Cuma: Yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
Özalp;
26 Mart Perşembe: Yağmurlu
27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Hafif yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu
Saray;
26 Mart Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Mart Cuma: Hafif kar yağışı
28 Mart Cumartesi: Hafif kar yağışı
29 Mart Pazar: Hafif kar yağışı
30 Mart Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Tuşba;
26 Mart Perşembe: Yağmurlu
27 Mart Cuma: Karla karışık yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Yağmurlu
29 Mart Pazar: Yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Yağmurlu