Van Spor’un başarılı file bekçisi Abdulsamed Damlu ile yollar ayrıldı. 1999 Bingöl doğumlu tecrübeli file bekçisi Abdulsamed Damlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, “Vanspor formasını gururla giydiğim sürede yaşadığım her an kalbimde kalacak. Birlikte başardıklarımız ve paylaştığımız anılar hayatım boyunca benimle kalacak. Bundan sonra Vanspor’a gönülden başarılar dilerim.” dedi.

YENİ KULÜBÜ BELLİ OLDU

Abdulsamed Damlu, Vanspor 2. Lig’de mücadele ederken 2025 Ocak ayı devre arasında Yeni Malatyaspor’dan transfer edilmişti.

TFF’nin resmi kayıtlarına göre Damlu’nun yeni adresi Amed Sportif Faaliyetler oldu. Tecrübeli kalecinin yeni kulübüyle olan sözleşmesinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olduğu görüldü.

VANSPOR’A ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU

Vanspor camiasına katıldığı günden itibaren önemli başarılara imza atan Abdulsamed Damlu, kritik kurtarışlarıyla adından söz ettirdi.

Özellikle play-off maçları ve şampiyonluk sürecinde Vanspor’a önemli katkılar sağlayan Damlu, ligde ilk 11’de düzenli forma şansı bulamasa da Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada kalede görev almıştı.