21.hafta karşılaşmasında Van ekibi, deplasmanda Esenler Erokspor’a konuk olmuş ve mücadele 0-0 beraberlikle sona ermişti. Karşılaşmada her iki takımın taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahüratı” gerekçesiyle temsilcimiz ve Esenler Erokspor, Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmişti. Sevklerin ardından iki kulüp için verilen cezalar netlik kazandı.

TARAFTARLARA CEZA!

PFDK kararında, İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 17.01.2026 tarihinde oynanan Esenler Erokspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca; çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün misafir blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle, bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildiği belirtildi.

Ev sahibi takım Esenler Erokspor’a ilişkin kararda ise; “Esenler Erokspor Kulübünün, 17.01.2026 tarihinde oynanan Esenler Erokspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca; çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle, bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” denildi.