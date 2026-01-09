Maçın ardından İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmaya ve saha şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soğuk hava ve ağır zeminin oyunu olumsuz etkilediğini belirten Korkmaz, iki takım futbolcularının da büyük bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti.

“SAKATLIKSIZ BİTİRMEK EN BÜYÜK KAZANÇTI”

Açıklamalarına, Türk futbolunun önemli isimlerinden Gökmen Özdenak’ı anarak başlayan Korkmaz, “Bugün gördüğünüz bu zemini açmak için emekçi arkadaşlar yaklaşık bir haftadır eve gitmeden çalıştılar. Emeklerine sağlık. Ancak özellikle bu bölgede, bu mevsimde hava şartlarını öngörerek daha önceden tedbir almamız gerekiyor. Bugün sahada sakatlık yaşanmaması bizim için en büyük kazançtı.” dedi.

“İKİNCİ YARIDA GÜÇLÜ REAKSİYON VERDİK”

Maçın ilk bölümünde sahanın gerektirdiği oyunu oynayamadıklarını vurgulayan Korkmaz, yedikleri golün ardından doğru oyuna döndüklerini belirterek, “Maça başlangıçta sahanın gerektirdiği oyunu oynayamadık. Yediğimiz gol bize ne yapmamız gerektiğini hatırlattı. Sonrasında çok iyi bir reaksiyon verdik. 2-3 net gol pozisyonu yakaladık ancak değerlendiremedik.” ifadelerini kullandı.

HAKEM YORUMU YAPMADI

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmak istemediğini dile getiren Korkmaz, “Hakemler hakkında Sivasspor maçından sonra konuşmama kararı aldım. Bugün de konuşmayacağım. Ancak maçın ritimli oynanamamasının sebebi biz değildik. Uzatma süreleri yetersizdi, sahada uzun tartışmalar yaşandı.” dedi.

“TEDBİRLER ÖNCEDEN ALINMALI”

Bölgedeki hava koşullarına dikkat çeken Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “Ülkenin doğusunda yoğun kar yağışı var. Isı 4 dereceyi geçmiyor. Bu tür organizasyonlarda çok daha önceden tedbir alınması gerekiyor. Sahaya giren araçlar bile asıl olması gereken araçlar değildi. İnsanlar 5 gün boyunca eve gidemeden çalıştı. Emeklerine saygımız sonsuz.” ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli teknik adam konuşmasının devamında, hücum hattına takviye yapmayı planladıklarını söyledi. Korkmaz, “Anlaştığımız bir oyuncu vardı ancak kulüp ekonomisine zarar verecek bir noktaya gelince vazgeçtik. Hem kanat hem forvet oynayabilen bir oyuncu arıyoruz. Yerli opsiyonlara da bakıyoruz. Hedefimiz bu ligde keyif veren, güvenli ve heyecanlı bir takım olmak. İlk yedi içinde yer almak istiyoruz ama olmazsa da önümüzdeki sezonu planlayarak bu ligde kalmak bizim için sağlıklı bir hedef. Biz iyi bir takımız. Bu kadar ağır bir sahada bu kadar pozisyona girerek bunu gösterdik. Daha da iyi olacağız.” dedi.