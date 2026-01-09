Karaman, AA muhabirine, son zamanlarda kentte etkili olan soğuk havanın bağışıklık sistemini zayıflattığını söyledi.

Yoğun kar ve dondurucu soğukların özellikle çocuk acil servislerinde ciddi bir hasta artışına neden olduğunu belirten Karaman, geçen hafta çocuk acil servisine başvuran hasta sayısının katlanarak arttığını ifade etti.

Günlük ortalama 250 civarında hasta başvurusunun geçen hafta 1000'i bulduğunu dile getiren Karaman, bu rakamın oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Bu vakaların bir kısmının yatarak tedavi gerektirdiğini anlatan Karaman, "En sık karşılaştığımız etkenler arasında influenza A, özellikle küçük çocuklarda akciğer enfeksiyonlarına yol açabilen RSV ve nadiren beta enfeksiyonları yer aldı. Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi bulaşın azalmasına katkı sağladı. Bu hafta çocuk hasta sayılarında bir düşüş gözlemledik." dedi.

"Hijyen çok önemli"

Bu artışın temel nedeninin kış aylarında sık görülen mevsimsel hastalıklar, özellikle grip benzeri viral enfeksiyonlar olduğu bilgisini veren Karaman, şunları kaydetti:

"Ailelerin bu noktada alabileceği bazı önlemler var. Hijyen çok önemli. Çocuklara el yıkama alışkanlığını mutlaka kazandırmamız gerekiyor. Dışarıdan gelince, okuldan sonra, tuvalet sonrası ve yemek öncesinde ellerin sabunla yıkanması çok önemli. Evde sık kullanılan oyuncaklar ve yüzeyler de düzenli olarak temizlenmeli. Çocukların el yıkamadan önce ellerini yüzlerine, ağızlarına ve burunlarına götürme alışkanlığını azaltmamız gerekiyor. Hapşırırken ve öksürürken tek kullanımlık mendil ya da dirseğin iç kısmını kullanmaları öğretilmeli. Hasta olan çocuklar, mümkünse okula ya da kreşe gönderilmemeli çünkü kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaş çok daha hızlı oluyor. Ayrıca ortamların sık sık havalandırılması da önem arz ediyor."

"Ulusal aşı takvimine eksiksiz uyum çok önemli"

Risk grubunda yer alan çocuklar için grip aşısını önerdiklerini belirten Karaman, şöyle devam etti:

"Kronik hastalığı olan çocuklar, bebekler ve riskli erişkinler mutlaka aşılanmalı. Ulusal aşı takvimine eksiksiz uyum çok önemli. Beslenme de ihmal edilmemeli. Dengeli beslenme, yeterli protein, sebze, meyve ve özellikle yeterli sıvı alımı önemli. Gereksiz vitamin ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının bu hastalıklardan korumadığını da özellikle vurgulamak istiyorum. Ev ortamının aşırı sıcak olmamasına dikkat edilmeli. Özellikle 2 yaş altı çocuklar ile astım, kalp, böbrek veya hematolojik hastalığı olan çocuklarda belirtiler hafif bile olsa erken dönemde doktora başvurulabilir."

Karaman, "Çocuk genel olarak iyiyse, beslenme problemi yoksa, ateşi olsa bile ateş düşürücüyle kontrol altına alınabiliyorsa, eşlik eden ve çocuğu rahatsız eden sürekli bir öksürük yoksa, beslenmesini ve oyun oynamasını engellemiyorsa, ilk etapta acil servise başvurulmasına gerek yok. Bu yaklaşım acil servislerdeki yoğunluğun azalmasına katkı sağlar." dedi.